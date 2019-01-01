UFC Fight Night Philadelphia (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2019, UFC
Спорт, Спорт18+
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Сюжет
31 марта 2019 года в Филадельфии состоялась очередная ночь боeв UFC. Главным мероприятием стала битва двух топовых легковесов — американца Джастина Гэтжи и бразильца Эдсона Барбосы. Второй по значению поединок в октагоне провели экс-чемпион WSOF Дэвид Бранч и мощный швед Джек Херманссон.
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