Джейми Оливер: Продолжаем готовить (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
9.32020, Jamie: Keep Cooking and Carry On
Реалити - шоу18+
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О сериале
Джейми делится некоторыми из своих невероятных рецептов, которые помогут эффективно использовать продукты. У него в запасе есть идеи, как максимально экономно использовать скопившиеся в кладовых и холодильниках продукты, чтобы приготовить вкусные и питательные блюда из самых простых ингредиентов, и чем можно их заменить.
СтранаВеликобритания
ЖанрРеалити - шоу
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.1 IMDb