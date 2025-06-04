Джеллистоун!. Сезон 1. Серия 1
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Джеллистоун! (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, Джеллистоун!. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Приключения18+

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О сериале

В очаровательном городке Джеллистоун герои живут, работают, играют и каждый раз все более и более нелепо разрушают город общими усилиями. Гекльберри Хаунд гордится титулом мэра городка Синди, Бу-Бу и Йоги — главные медики местного поселения Джабберджо работает в магазине одежды Магиллы, где есть галстуки-бабочки и шляпы на любой, даже самый взыскательный вкус горожане.

Страна
Филиппины, Малайзия, США, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения

Рейтинг

6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джеллистоун!»