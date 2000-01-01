Дюна (2000). Серия 3
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Дюна (2000) (сериал, 2000) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.32000, Dune
Фантастика, Приключения12+

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Сюжет

В далеком будущем существование галактической империи зависит от вещества, называемого пряность, которое добывается на планете Арракис, также известной как Дюна. Император Коррино отобрал планету у жестоких представителей дома Харконнен и передал еe под управление более мирного дома Атрейдес. Это приводит к усилению давней вражды между домами.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дюна (2000)»