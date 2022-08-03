Дюна (2000). Серия 1
Дюна (2000)
1-й сезон
1-я серия

Дюна (2000) (сериал, 2000) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.32000, Dune
Фантастика, Приключения12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В далеком будущем существование галактической империи зависит от вещества, называемого пряность, которое добывается на планете Арракис, также известной как Дюна. Император Коррино отобрал планету у жестоких представителей дома Харконнен и передал еe под управление более мирного дома Атрейдес. Это приводит к усилению давней вражды между домами.

Страна
Канада, США, Италия, Германия
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Фэнтези
Full HD
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

