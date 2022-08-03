Дюна (2000) (сериал, 2000) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыДюна (2000)1-й сезон1-я серия
8.32000, Dune
Фантастика, Приключения12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В далеком будущем существование галактической империи зависит от вещества, называемого пряность, которое добывается на планете Арракис, также известной как Дюна. Император Коррино отобрал планету у жестоких представителей дома Харконнен и передал еe под управление более мирного дома Атрейдес. Это приводит к усилению давней вражды между домами.
СтранаКанада, США, Италия, Германия
ЖанрФантастика, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Харрисон
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- АНАктёр
Алек
Ньюман
- СРАктриса
Саския
Ривз
- ДУАктёр
Джеймс
Уотсон
- ЯВАктёр
Ян
Власак
- ПМАктёр
П.Х.
Мориарти
- РРАктёр
Роберт
Расселл
- ЛБАктриса
Лаура
Бертон
- ИМАктёр
Иэн
МакНис
- МКАктёр
Мэтт
Кислар
- ДХСценарист
Джон
Харрисон
- ФГСценарист
Фрэнк
Герберт
- РБПродюсер
Рола
Бауэр
- МГПродюсер
Митчелл
Галин
- ТХПродюсер
Тим
Халкин
- ДРПродюсер
Дэвид
Р. Каппес
- МКХудожник
Мильен
Крека Клякович
- ТПХудожник
Теодор
Пиштек
- ВСОператор
Витторио
Стораро
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл