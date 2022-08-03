Дюна (2000) (сериал, 2000) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

В далеком будущем существование галактической империи зависит от вещества, называемого пряность, которое добывается на планете Арракис, также известной как Дюна. Император Коррино отобрал планету у жестоких представителей дома Харконнен и передал еe под управление более мирного дома Атрейдес. Это приводит к усилению давней вражды между домами.

