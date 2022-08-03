Друзья ангелов (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 32 смотреть онлайн

Герои популярного мультсериала – ученики «Золотой школы», где юные ангелы учатся вдохновлять людей на добрые поступки, а маленькие дьяволята – искушать на темные дела. Представителям двух лагерей запрещено общаться между собой, но девочка-ангелочек Раф и демон Сульфус нарушают это правило.

