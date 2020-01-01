1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке будет рассмотрена тема «Другие виды грибов». На нем мы узнаем, где и как человек встречается с представителями третьего царства живых существ – грибами, каких они бывают размеров и формы, в результате чего могут появляться. Рассмотрим некоторые из них на конкретных примерах.



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