WinkДетям1 класс. Окружающий мирПрирода и её сезонные измененияДругие виды грибов
1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн
6.72020, Другие виды грибов
Образовательные0+
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Сюжет
На данном уроке будет рассмотрена тема «Другие виды грибов». На нем мы узнаем, где и как человек встречается с представителями третьего царства живых существ – грибами, каких они бывают размеров и формы, в результате чего могут появляться. Рассмотрим некоторые из них на конкретных примерах.
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