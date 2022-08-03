Доставка Пиквика (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Доставка Пиквика — это команда из четырех очаровательных животных: ежика Юки, енота Акселем, бегемота Тибором и кошки Хейзел. Они доставляют волшебные посылки, наполненные любовью, добрым жителям Пиквика. Каждый день приходит новая посылка с сюрпризом! Посылка поставляется с биркой, содержащей информацию, обозначенную тремя цветными бриллиантами: красным (получатель), желтым (местоположение) и зеленым (время, к которому посылка должна быть доставлена или как с ней следует обращаться). Команда может столкнуться с бурными порогами, штормовым небом или туманным лесом, но когда они работают вместе, они всегда справляются!

