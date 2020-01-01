Домашняя кухня с Доналом: быстрые рецепты. Сезон 1. Серия 6
Wink
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Домашняя кухня с Доналом
1-й сезон
6-я серия

Домашняя кухня с Доналом (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2020, Donals Family Food In Minutes
ТВ-шоу18+

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Сюжет

Черпая вдохновение в блюдах со всего мира, полюбившихся в его шумной и заботливой семье, легендарный телеведущий, кулинар и певец Донал Скехан возвращается к своим зрителям в новом цикле передач Домашняя кухня с Доналом: быстрые рецепты . В каждом выпуске он представит рецепты блюд, которые станут настоящей палочкой-выручалочкой в будние дни, сделают романтический ужин незабываемым и наполнят душевной атмосферой выходные в кругу семьи. Зрители смогут отточить свои кулинарные навыки, а погружение в разнообразие вкусовых сочетаний позволит отогнать осеннюю хандру.

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