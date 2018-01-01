Доктор «Прыщик». Сезон 1. Серия 6
Wink
Детям
Доктор «Прыщик»
1-й сезон
6-я серия

Доктор «Прыщик» (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.32018, Dr. Pimple Popper
ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сандра Ли, известная как Доктор Прыщик, принимает в своей клинике пациентов с самыми загадочными кожными заболеваниями. На этот раз Сандра должна помочь молодой маме с постоянно растущим наростом на ноге и развозчику фургонов, чью жизнь отравляет таинственное новообразование на спине.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

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