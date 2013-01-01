Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Те, кто меняет правила игры. Агент Йорк планирует перевезти Франко в Майами. Франко, агент под прикрытием, спорит с этим и утверждает, что Константин собирается усилить влияние в городе и за его пределами. Константин планирует сходку главарей преступного мира, на которой хочет видеть влиятельного босса по имени Шимус О'Коннелл. Шимус, предположительно, болен, и Константин просит Грэйс в качестве услуги проверить состояние здоровья этого человека. Грэйс снова разрывается между своей основной работой и работой на мафию. ФБР продолжает вести дело Константина.



Сериал Доктор мафии 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.