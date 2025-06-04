Доктор Кто. Сезон 1. Серия 1
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Доктор Кто (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Доктор Кто. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Повелитель Времени, известный как Доктор, путешествует в пространстве и времени вместе со своими спутниками, переживая невероятные приключения и сталкиваясь с опасными врагами.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»