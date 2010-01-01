WinkСериалыДневники вампира2-й сезон4-я серия
Дневники вампира (сериал, 2010) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
9.32010, The Vampire Diaries
Драма, Триллер18+
О сериале
Действие разворачивается в городке Мистик Фоллз в штате Вирджиния. Старшеклассница Елена никак не может оправиться после трагической гибели родителей и находит утешение в объятиях одноклассника, только поступившего в еe школу. Девушка не подозревает, что еe возлюбленный ― древний вампир.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДБРежиссёр
Джошуа
Батлер
- МАРежиссёр
Майкл
А. Алловиц
- МСРежиссёр
Маркос
Сига
- Актёр
Пол
Уэсли
- ИСАктёр
Иэн
Сомерхолдер
- КГАктриса
Кэт
Грэм
- ККАктриса
Кэндис
Кинг
- ЗРАктёр
Зак
Рериг
- МТАктёр
Майкл
Тревино
- НДАктриса
Нина
Добрев
- СРАктёр
Стивен
Р. МакКуин
- МДАктёр
Мэттью
Дэвис
- ММАктёр
Майкл
Маларки
- МНСценарист
Майкл
Нардуччи
- МДСценарист
Майк
Дэниелс
- ХМСценарист
Хосе
Молина
- ДППродюсер
Джули
Плек
- КУПродюсер
Кевин
Уильямсон
- ЛМПродюсер
Лесли
Морганштейн
- ПВПродюсер
Паскаль
Верскурис
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- АБАктёр дубляжа
Александр
Быков
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛАМонтажёр
Лэнс
Андерсон
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- ДЖОператор
Даррен
Жене
- МСКомпозитор
Майк
Саби