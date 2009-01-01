Дневники вампира. Сезон 1. Серия 16
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Дневники вампира
1-й сезон
16-я серия

Дневники вампира (сериал, 2009) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

9.32009, The Vampire Diaries
Драмы, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Действие разворачивается в городке Мистик Фоллз в штате Вирджиния. Старшеклассница Елена никак не может оправиться после трагической гибели родителей и находит утешение в объятиях одноклассника, только поступившего в еe школу. Девушка не подозревает, что еe возлюбленный ― древний вампир.

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Страна
США
Жанр
Мистические, Ужасы, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези, Детективы, Триллеры
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дневники вампира»