Дискуссионный клуб "Тренд". Гость Дмитрий Пучков 19.11.15. Санкт-Петербург
Wink
Сериалы
Это ПЕАР (Гоблин)
1-й сезон
Дискуссионный клуб "Тренд". Гость Дмитрий Пучков 19.11.15. Санкт-Петербург

Это ПЕАР (Гоблин) (сериал, 2021) сезон 1 серия 112 смотреть онлайн

5.72021, Дискуссионный клуб "Тренд". Гость Дмитрий Пучков 19.11.15. Санкт-Петербург
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дмитрий «Goblin» Пучков едет на интервью, фотосъемки, презентации… Оделся поприличнее — парадная майка с приветствием для жадных детей, пляжные тапки. И помчался, чтобы рассказать своe виденье переводов американских фильмов, про жизнь и злободневные темы.

Сериал Дискуссионный клуб "Тренд" 1 сезон 112 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг