День (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Шесть заложников захвачены в банке. Полиция оцепила периметр, но понять, что на самом деле происходит в здании, и есть ли пострадавшие, до сих пор невозможно. Для успешного исхода освободительной операции нужны умелые и психически уравновешенные переговорщики, но их днем с огнем не сыскать.



Сериал День 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.