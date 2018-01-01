День (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

День. Серия 2
8.32018, De Dag
Боевик, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Шесть заложников захвачены в банке. Полиция оцепила периметр, но понять, что на самом деле происходит в здании, и есть ли пострадавшие, до сих пор невозможно. Для успешного исхода освободительной операции нужны умелые и психически уравновешенные переговорщики, но их днем с огнем не сыскать.

Страна
Бельгия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.3 IMDb