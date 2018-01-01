День (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.32018, De Dag
Боевик, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Шесть заложников захвачены в банке. Полиция оцепила периметр, но понять, что на самом деле происходит в здании, и есть ли пострадавшие, до сих пор невозможно. Для успешного исхода освободительной операции нужны умелые и психически уравновешенные переговорщики, но их днем с огнем не сыскать.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.3 IMDb