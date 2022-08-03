Дедушка поневоле (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Успешный ресторатор и закоренелый холостяк Джеймс Мартино в свои пятьдесят внезапно обнаруживает, что у него есть взрослый сын, у которого подрастает маленькая дочка. Новоиспеченный отец и дедушка пытается привыкнуть к нежданным родственникам и постоянно попадает в курьезные ситуации.

