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Дедушка поневоле
1-й сезон
21-я серия

Дедушка поневоле (сериал, 2015) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

2015, Grandfathered
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Успешный ресторатор и закоренелый холостяк Джеймс Мартино в свои пятьдесят внезапно обнаруживает, что у него есть взрослый сын, у которого подрастает маленькая дочка. Новоиспеченный отец и дедушка пытается привыкнуть к нежданным родственникам и постоянно попадает в курьезные ситуации.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дедушка поневоле»

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