Wink
Детям
Чуддики
1-й сезон
28-я серия

Чуддики (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн

2016, Oddbods
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Знакомьтесь, это чуддики – забавные существа в разноцветных плюшевых костюмах с антенками на головах. У каждого из героев свой уникальный характер и, конечно, свои странности. Всe, за что берутся неунывающие чудаки, превращается в веселое приключение, поэтому с ними никогда не бывает скучно.

Сериал Чуддики 1 сезон 28 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.3 IMDb