WinkСериалыЧерный двор1-й сезон1-я серия
Черный двор (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2023, Черный двор. Сезон 1. Серия 1
Боевик, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
16-летние парни из неблагополучного так называемого черного двора под впечатлением от модных бандитских сериалов мечтают стать такими же крутыми гангстерами. Для этого четверо друзей решаются на крупное дело, после которого они понимают, что в жизни все не так, как в кино.
СтранаКыргызстан, Казахстан
ЖанрБоевик, Криминал, Драма
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
- ДБРежиссёр
Диас
Бертис
- ЭОАктриса
Элнура
Осмоналиева
- АБАктриса
Анастасия
Балбекина
- АБАктёр
Азиз
Бейшеналиев
- АПАктёр
Акжол
Примбетов
- АИАктриса
Альбина
Имашева
- РААктёр
Рауан
Ахмедов
- ТДАктёр
Тамирлан
Джангазиев
- ДААктёр
Дамир
Амангельдин
- РОАктёр
Руслан
Орозакунов
- АСАктёр
Айбар
Салы
- РЯСценарист
Ростислав
Ященко
- ШФСценарист
Шамиль
Фаттахов
- РШСценарист
Равшан
Шехов
- БМПродюсер
Бахтияр
Матянью
- РЯПродюсер
Ростислав
Ященко
- АТПродюсер
Асхат
Табалдиев
- КСПродюсер
Куат
Садыков
- ЕРХудожница
Елена
Редько
- ШБХудожник
Шамилбек
Бекбосун уулу
- НКМонтажёр
Нурланбек
Камчыбеков
- БККомпозитор
Бакыт
Кемелев