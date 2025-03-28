Черный двор. Сезон 1. Серия 1
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1-я серия

Черный двор (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Черный двор. Сезон 1. Серия 1
Боевик, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

16-летние парни из неблагополучного так называемого черного двора под впечатлением от модных бандитских сериалов мечтают стать такими же крутыми гангстерами. Для этого четверо друзей решаются на крупное дело, после которого они понимают, что в жизни все не так, как в кино.

Страна
Кыргызстан, Казахстан
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный двор»