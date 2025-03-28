16-летние парни из неблагополучного так называемого черного двора под впечатлением от модных бандитских сериалов мечтают стать такими же крутыми гангстерами. Для этого четверо друзей решаются на крупное дело, после которого они понимают, что в жизни все не так, как в кино.

