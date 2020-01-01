Черные вдовы. Сезон 1. Серия 7
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Черные вдовы
1-й сезон
7-я серия

Черные вдовы (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.62020, Black Widows
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Устав от жестокого обращения со стороны мужей, три женщины планируют и совершают убийства. Все проходит почти идеально, пока судья, которому поручено вести это дело, не понимает, что оно намного запутаннее, чем кажется на первый взгляд.

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Информация

Страна
Индия
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.0 IMDb