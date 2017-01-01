Черная комедия. Сезон 4. Серия 3
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Черная комедия
4-й сезон
3-я серия

Черная комедия (сериал, 2017) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

2017, Black-ish
Комедии18+

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Сюжет

Глава большого «черного» семейства Андре Джонсон живет в пригороде Лос-Анджелеса, окруженный «белыми» соседями. Он начинает волноваться, что его дети потеряли свою культурную самобытность.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная комедия»