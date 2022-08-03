WinkСериалыЧастные сыщики3-й сезон11-я серия
Частные сыщики (сериал, 2019) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн
8.32019, Private Eyes
Драма, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мэтт Шейд был успешным хоккеистом, которому пророчили большой успех и огромные достижения в мире спорта. Теперь он решил, что ему нужно заняться не спортом, а частным сыском, поэтому вместе с суровым и харизматичным сыщиком Энджи Эверетт решает основать агентство по расследованиям особо сложных дел. Ставки в новой профессии очень высоки. Главные герои пытаются понять сначала, что задумал преступник, а потом стараются взять негодяя с поличным. При этом Энджи и Мэтт - совершенно разные люди. Они пытаются перенять друг у друга лучшие качества, но вот отрицательные стороны нередко выводят героев из себя. В расследованиях одна ошибка может стоить очень дорого!
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ШПРежиссёр
Шон
Пиллер
- КМРежиссёр
Келли
Макин
- ДПРежиссёр
Джейсон
Пристли
- ДПАктёр
Джейсон
Пристли
- ССАктриса
Синди
Сэмпсон
- БФАктёр
Бэрри
Флэтмэн
- ДНАктриса
Джордин
Негри
- СВАктриса
Саманта
Ван
- ЭЭАктёр
Эннис
Эсмер
- РГАктриса
Рут
Гудвин
- ДГАктёр
Джонни
Грэй
- НдАктриса
Николь
де Бур
- КБАктёр
Кле
Беннетт
- ШППродюсер
Шон
Пиллер
- ЛСПродюсер
Ллойд
Сеган
- МЛМонтажёр
Майк
Ли
- СЛМонтажёр
Стивен
Лоуренс
- КБОператор
Кристофер
Болл
- ДГОператор
Д.
Грегор Хэги
- ШПКомпозитор
Шон
Пирс