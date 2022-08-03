Чарли и цифры. Сезон 1. Серия 5
Чарли и цифры
1-й сезон
5-я серия

Чарли и цифры (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

6.62016, Charlie and the Numbers
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

О сериале

Числа и считание превращаются в весeлое приключение, когда Чарли посещает Королевство Чисел. Это волшебный мир, в котором правят числа от одного до десяти. Присоединяйтесь к Чарли во время его встречи с каждым числом и наслаждайтесь пением, танцами, и, конечно самым считанием, в этой серии, которая посвящена умению считать.

Великобритания
Развивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
19 мин / 00:19

