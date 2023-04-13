Береговая охрана. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Береговая охрана
1-й сезон
19-я серия

Береговая охрана (сериал, 2019) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

8.12019, Береговая охрана. Сезон 1. Серия 19
Боевик, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ван Маньтин (Ребекка Лим), начальник прибрежного патруля, следит за безопасностью границы. Эффективный, но жесткий лидер, за свою карьеру она раскрыла множество дел о контрабанде. К ее команде присоединяются новобранцы, но из-за ее стиля руководства часто возникают конфликты. Сможет ли Ван заручиться поддержкой команды при своем серьезном подходе?

Страна
Сингапур
Жанр
Боевик, Триллер
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг