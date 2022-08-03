Барышня и кулинар (сериал, 2018) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн

Зимний обед
Документальный, ТВ-шоу12+

О сериале

Кулинарное шоу, в котором опытный кулинар Михаил Плотников еженедельно даeт уроки приготовления вкусной и здоровой пищи своей ученице Ольге Кокорекиной/Анне Семенович и всем телезрителям. Простые, но интересные рецепты, рассказ о продуктах и блюдах, полезные советы, "кулинарные" цитаты из художественной литературы – всe это делает программу не только развлекательной, но и познавательной.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
26 мин / 00:26

