Балерины (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Мишель Симс — бывшая балерина, которая работает шоу-танцовщицей в Лас Вегасе. Чувствуя, что карьера и жизнь находятся на грани, она принимает предложение руки и сердца доброго поклонника и переезжает в его тихий прибрежный городок. Там она устраивается на работу в школу танца своей свекрови.

