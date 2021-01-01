WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 371-й сезонАрман Царукян vs Кристос Гиагос
UFC Fight Night Las Vegas 37 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Возглавил турнир в Лас-Вегасе бой в полутяжелом весе между Энтони Смитом (#6, серия из двух побед) и Раяном Спэнном (#11). Также, в карде вечера запланирован конкурентный бой между Ионом Куцелабой и Дэвином Кларком.
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