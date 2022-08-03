Анна (2021). Серия 2
Wink
Сериалы
Анна (2021)
1-й сезон
2-я серия
7.42021, Anna
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

Анна (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

История молодой девушки, которая заботится о брате в постапокалиптической Сицилии, где четырьмя годами ранее вирус уничтожил всех взрослых.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb