Анна (2021). Серия 1
Wink
Сериалы
Анна (2021)
1-й сезон
1-я серия
7.42021, Anna
Фантастика, Ужасы18+

Эта серия пока недоступна

Анна (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

История молодой девушки, которая заботится о брате в постапокалиптической Сицилии, где четырьмя годами ранее вирус уничтожил всех взрослых.

Страна
Италия, Франция, США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb