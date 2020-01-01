Андрей Орловский vs Таннер Босер
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UFC Fight Night Las Vegas 13
1-й сезон
Андрей Орловский vs Таннер Босер

UFC Fight Night Las Vegas 13 (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Гловер Тешейра, идущий на серии из четырех побед, встретился в титульном поединке UFC Fight Night 182 с Тиаго Сантосом, занимающим первое место в рейтинге бойцов полутяжелого веса.

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