Амнезия (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
8.62017, Absentia
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бесследно исчезает агент ФБР Эмили Бирн, которая расследует дело одного из самых известных серийных убийц Бостона. Шесть лет спустя еe находят в заброшенном доме. Эмили почти ничего не помнит о времени, проведeнном в заточении. Героиня ищет разгадку тайны своего похищения и пытается снова соединиться со своей семьей, у которой теперь новая жизнь.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АСРежиссёр
Адам
Сэндерсон
- Актриса
Стана
Катик
- Актёр
Патрик
Хьюсингер
- НДАктёр
Нил
Джексон
- ПФАктёр
Пол
Фримен
- ККАктёр
Кристофер
Колкухоун
- ПМАктёр
Патрик
МакОли
- КТАктриса
Кара
Теоболд
- МЛАктёр
Мэттью
Ле Невез
- Актриса
Наташа
Литтл
- АБАктёр
Анхель
Бунани
- КПСценарист
Кейт
Пауэрс
- АССценарист
Антониетта
Стелла
- АСХудожник
Арад
Сават
- МДМонтажёр
Митчелл
Дэнтон