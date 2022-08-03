Актерские драмы (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Актeрские судьбы редко бывают простыми. Взлeты и падения, успехи и разочарования, слава и забвение – путь артиста сложен и тернист и всегда находится под пристальным вниманием камер и зрителей. И особенный интерес вызывает та жизнь, которую любимцы публики проживают за кадром. Кто был однолюбом, а кто женился или выходил замуж не один раз? Какие случайности сделали звeзд экрана популярными или, наоборот, заставили уйти из профессии? Какие события, ломавшие судьбы, происходили во время съeмок всеми любимых фильмов? Эти и другие интересные факты вы сможете узнать, посмотрев документальный цикл "Актeрские драмы" на телеканале "ТВ Центр".

