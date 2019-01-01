WinkСериалыАгата Рэйзин3-й сезонСерия 4. Часть 2
Агата Рэйзин (сериал, 2019) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
7.72019, Agatha Raisin
Комедия, Драма16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Профессионал в области пиара, Агата Рэйзин вновь возвращается в роли неуёмного сыщика, чтобы раскрыть серию загадочных убийств.
Сериал Серия 4 3 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Криминал, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДСРежиссёр
Джеффри
Сакс
- Актриса
Эшли
Дженсен
- ЛЛАктриса
Люси
Лиманн
- МХАктёр
Мэтью
Хорн
- ДГАктёр
Джейми
Гловер
- ДБАктёр
Джейсон
Барнетт
- ДМАктёр
Джейсон
Мерреллс
- КУАктриса
Кэти
Уикс
- ДТАктриса
Джоди
Тайак
- МУАктриса
Марсия
Уоррен
- КНСценарист
Крис
Нил
- ДГСценарист
Джулия
Гилберт
- МБПродюсер
Мишель
Бак
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- РПМонтажёр
Роб
Платт
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс
- КУКомпозитор
Кристофер
Уиллис