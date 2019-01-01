WinkСериалыАгата Рэйзин3-й сезонСерия 4. Часть 1
Агата Рэйзин (сериал, 2019) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
7.72019, Agatha Raisin
Комедии, Драмы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Профессионал в области пиара, Агата Рэйзин вновь возвращается в роли неуёмного сыщика, чтобы раскрыть серию загадочных убийств.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Криминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДСРежиссёр
Джеффри
Сакс
- Актриса
Эшли
Дженсен
- ЛЛАктриса
Люси
Лиманн
- МХАктёр
Мэтью
Хорн
- ДГАктёр
Джейми
Гловер
- ДБАктёр
Джейсон
Барнетт
- ДМАктёр
Джейсон
Мерреллс
- КУАктриса
Кэти
Уикс
- ДТАктриса
Джоди
Тайак
- МУАктриса
Марсия
Уоррен
- КНСценарист
Крис
Нил
- ДГСценарист
Джулия
Гилберт
- МБПродюсер
Мишель
Бак
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- РПМонтажёр
Роб
Платт
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джол�ли
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс
- КУКомпозитор
Кристофер
Уиллис