4400 (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Переосмысление знаменитого сериала 2004 года о 4400 людях, которые на всем протяжении XX века бесследно исчезали, а затем внезапно появились вновь. Однажды вечером в парке Детройта происходит невероятное событие: прямо из воздуха тут материализуются люди, которые в разное время загадочным образом пропали. Кто-то исчез недавно, кто-то – десятки лет назад. Среди них – доктор Андре, живший во времена Первой мировой, Клодетт, женщина из 50-х, после перемещения обнаружившая в себе способность моментально излечивать раны, Милдред, владеющая телекинезом хиппи, и многие другие. Все они в прежней жизни в той или иной степени сталкивались с дискриминацией, но сейчас к ним приковано беспрецедентное внимание общественности. Как они справятся со своим новым статусом, расскажет сериал «4400», который можно смотреть онлайн и в хорошем качестве на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD
Время38 мин / 00:38
Рейтинг
- ТБРежиссёр
Тесса
Блейк
- ШЧРежиссёр
Шилин
Чокси
- КЛРежиссёр
Кенни
Леон
- БААктриса
Бриттани
Адебумола
- ДДАктёр
Джозеф
Дэвид-Джонс
- АРАктриса
Айрион
Роач
- ТТАктёр
Ти.Эль.
Томпсон
- ДЛАктриса
Дженнифер
Латимор
- ДЭАктёр
Деррик
Эй. Кинг
- ХДАктриса
Халия
Джонсон
- КДАктёр
Кори
Джекома
- АМАктёр
Амарр
Мерритт
- ОБАктриса
Отем
Бест
- РЭСценарист
Рене
Эчеваррия
- СПСценарист
Скотт
Питерс
- БЭСценарист
Брэдли
Эстрин
- ДГСценарист
Джетт
Гаррисон
- АФПродюсер
Анна
Фрике
- ФХПродюсер
Фелиция
Хиларио
- СНПродюсер
Сунил
Наяр
- КБОператор
Кристофер
Баффа