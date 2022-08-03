4400 (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Переосмысление знаменитого сериала 2004 года о 4400 людях, которые на всем протяжении XX века бесследно исчезали, а затем внезапно появились вновь. Однажды вечером в парке Детройта происходит невероятное событие: прямо из воздуха тут материализуются люди, которые в разное время загадочным образом пропали. Кто-то исчез недавно, кто-то – десятки лет назад. Среди них – доктор Андре, живший во времена Первой мировой, Клодетт, женщина из 50-х, после перемещения обнаружившая в себе способность моментально излечивать раны, Милдред, владеющая телекинезом хиппи, и многие другие. Все они в прежней жизни в той или иной степени сталкивались с дискриминацией, но сейчас к ним приковано беспрецедентное внимание общественности. Как они справятся со своим новым статусом, расскажет сериал «4400», который можно смотреть онлайн и в хорошем качестве на Wink.

