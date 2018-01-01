Вуди Аллен
Фильмы Вуди Аллена
7.4
Великая ирония
2023, 92 мин
8.6
Ральф Лорен как он есть
2019, 103 мин
8.3
Дождливый день в Нью-Йорке
2019, 88 мин
7.8
Колесо чудес
2017, 96 мин
8.4
Светская жизнь
2016, 92 мин
8.0
Римские приключения
2012, 106 мин
8.1
Сенсация
2006, 91 мин
8.4
Матч Поинт
2005, 118 мин
7.5
Кое-что еще
2003, 104 мин
8.0
Голливудский финал
2002, 107 мин
8.2
Проклятие нефритового скорпиона
2001, 97 мин
7.9
Мелкие мошенники
2000, 90 мин
7.8
Сладкий и гадкий
1999, 91 мин
8.0
Блюз дикого человека
1997, 100 мин
7.6
Разбирая Гарри
1997, 91 мин
8.0
Все говорят, что я люблю тебя
1996, 96 мин
7.2
Великая Афродита
1995, 91 мин
8.1
Пули над Бродвеем
1994, 94 мин
