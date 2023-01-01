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Турецкие мелодрамы

Турецкие мелодрамы

Сериалы
Постер к сериалу Сломанные жизни 2022
8.4

Сломанные жизни

2022
Постер к сериалу Моя первая любовь 2019
8.2

Моя первая любовь

2019
Постер к сериалу Новая невеста 2017
8.9

Новая невеста

2017
Постер к сериалу Ты назови 2016
8.8

Ты назови

2016
Постер к сериалу Меня зовут Мелек 2019
9.0

Меня зовут Мелек

2019
Постер к сериалу Великолепный век 2011
9.4

Великолепный век

2011
Постер к сериалу Королек - птичка певчая 2013
9.1

Королек - птичка певчая

2013
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Постер к сериалу Любовь напрокат 2015
9.1

Любовь напрокат

2015
Постер к сериалу Клюквенный щербет 2022
9.2

Клюквенный щербет

2022
Постер к сериалу Черная жемчужина 2017
9.0

Черная жемчужина

2017
Постер к сериалу Светлячок 2017
8.9

Светлячок

2017
Постер к сериалу Я так долго ждал тебя 2021
9.1

Я так долго ждал тебя

2021
Постер к сериалу Стамбульская невеста 2017
9.1

Стамбульская невеста

2017
Постер к сериалу Моя левая половинка 2020
9.0

Моя левая половинка

2020
Постер к сериалу Лгуньи со свечами 2021
8.3

Лгуньи со свечами

2021
Постер к сериалу Стужа 2020
9.0

Стужа

2020
Постер к сериалу Любовь заставит плакать 2019
9.0

Любовь заставит плакать

2019
Постер к сериалу Плотина 2020
8.7

Плотина

2020
Постер к сериалу Ворон 2019
9.2

Ворон

2019
Постер к сериалу Чудо-доктор 2019
9.3

Чудо-доктор

2019
Постер к сериалу Стеклянные потолки 2021
8.8

Стеклянные потолки

2021
Постер к сериалу Под прикрытием 2022
8.9

Под прикрытием

2022
Постер к сериалу Номер 309 2016
8.9

Номер 309

2016
Постер к сериалу Постучись в мою дверь 2020
9.4

Постучись в мою дверь

2020
Постер к сериалу Черная любовь 2015
9.2

Черная любовь

2015