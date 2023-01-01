WinkВсе подборкиТурецкие мелодрамы
Турецкие мелодрамы
8.4
Сломанные жизни
2022
8.2
Моя первая любовь
2019
8.9
Новая невеста
2017
8.8
Ты назови
2016
9.0
Меня зовут Мелек
2019
9.4
Великолепный век
2011
9.1
Королек - птичка певчая
2013
Бесплатно
9.1
Любовь напрокат
2015
9.2
Клюквенный щербет
2022
9.0
Черная жемчужина
2017
8.9
Светлячок
2017
9.1
Я так долго ждал тебя
2021
9.1
Стамбульская невеста
2017
9.0
Моя левая половинка
2020
8.3
Лгуньи со свечами
2021
9.0
Стужа
2020
9.0
Любовь заставит плакать
2019
8.7
Плотина
2020
9.2
Ворон
2019
9.3
Чудо-доктор
2019
8.8
Стеклянные потолки
2021
8.9
Под прикрытием
2022
8.9
Номер 309
2016
9.4
Постучись в мою дверь
2020
9.2
Черная любовь
2015