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Сборник лекций «Прямая речь»

Сборник лекций «Прямая речь»

Аудиокниги
Постер к фильму «Сербский базовый». Вводная лекция. Дмитрий Петров,Светлана Зимодрик 2023

«Сербский базовый». Вводная лекция. Дмитрий Петров,Светлана Зимодрик

2023, 27 мин
Постер к фильму Лекция «Человек Слушающий». Т. В. Черниговская,Александр Каплан,Ярослав Тимофеев 2023

Лекция «Человек Слушающий». Т. В. Черниговская,Александр Каплан,Ярослав Тимофеев

2023, 109 мин
Постер к фильму «Шведский Базовый». Вводная лекция. Дмитрий Петров,Ирина Карлссон 2023

«Шведский Базовый». Вводная лекция. Дмитрий Петров,Ирина Карлссон

2023, 34 мин
Постер к фильму Лекция «Прямой эфир с Полиглотом». Дмитрий Петров 2023

Лекция «Прямой эфир с Полиглотом». Дмитрий Петров

2023, 50 мин
Постер к фильму Лекция «Тайные тропы ума человеческого». Т. В. Черниговская,Александр Каплан 2023

Лекция «Тайные тропы ума человеческого». Т. В. Черниговская,Александр Каплан

2023, 119 мин
Постер к фильму Лекция «Семитские языки». Дмитрий Петров 2022

Лекция «Семитские языки». Дмитрий Петров

2022, 41 мин
Постер к фильму Лекция «Финно-угорские языки». Дмитрий Петров 2022

Лекция «Финно-угорские языки». Дмитрий Петров

2022, 28 мин
Постер к фильму Лекция «Тюркские языки не только турецкий». Дмитрий Петров 2022

Лекция «Тюркские языки не только турецкий». Дмитрий Петров

2022, 66 мин
Постер к фильму Лекция «Мозг и искусственный интеллект». Т. В. Черниговская 2018

Лекция «Мозг и искусственный интеллект». Т. В. Черниговская

2018, 82 мин
Постер к фильму Лекция «Зачем мозгу язык?». Т. В. Черниговская 2015

Лекция «Зачем мозгу язык?». Т. В. Черниговская

2015, 96 мин
Постер к фильму Лекция «Как искусство влияет на мозг». Т. В. Черниговская 2018

Лекция «Как искусство влияет на мозг». Т. В. Черниговская

2018, 97 мин
Постер к фильму Лекция «Мозг как барокко». Т. В. Черниговская 2020

Лекция «Мозг как барокко». Т. В. Черниговская

2020, 90 мин
Постер к фильму Лекция «Мозг и творчество». Т. В. Черниговская 2017

Лекция «Мозг и творчество». Т. В. Черниговская

2017, 89 мин
Постер к фильму Лекция «Куда мы попали?». Т. В. Черниговская 2020

Лекция «Куда мы попали?». Т. В. Черниговская

2020, 81 мин
Постер к фильму Лекция «Язык и политкорректность». Дмитрий Петров 2021

Лекция «Язык и политкорректность». Дмитрий Петров

2021, 66 мин
Постер к фильму Лекция «Красная таблетка – 2. Вся правда об успехе». Андрей Курпатов 2020

Лекция «Красная таблетка – 2. Вся правда об успехе». Андрей Курпатов

2020, 83 мин
Постер к фильму Лекция «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!». Андрей Курпатов 2020

Лекция «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!». Андрей Курпатов

2020, 68 мин
Постер к фильму Лекция «Как научить мозг учиться». Татьяна Черниговская 2020

Лекция «Как научить мозг учиться». Татьяна Черниговская

2020, 86 мин