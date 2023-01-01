WinkВсе подборкиСборник лекций «Прямая речь»
Сборник лекций «Прямая речь»
«Сербский базовый�». Вводная лекция. Дмитрий Петров,Светлана Зимодрик
2023, 27 мин
Лекция «Человек Слушающий». Т. В. Черниговская,Александр Каплан,Ярослав Тимофеев
2023, 109 мин
«Шведский Базовый». Вводная лекция. Дмитрий Петров,Ирина Карлссон
2023, 34 мин
Лекция «Прямой эфир с Полиглотом». Дмитрий Петров
2023, 50 мин
Лекция «Тайные тропы ума человеческого». Т. В. Черниговская,Александр Каплан
2023, 119 мин
Лекция «Семитские языки». Дмитрий Петров
2022, 41 мин
Лекция «Финно-угорские языки». Дмитрий Петров
2022, 28 мин
Лекция «Тюркские языки не только турецкий». Дмитрий Петров
2022, 66 мин
Лекция «Мозг и искусственный интеллект». Т. В. Черниговская
2018, 82 мин
Лекция «Зачем мозгу язык?». Т. В. Черниговская
2015, 96 мин
Лекция «Как искусство влияет на мозг». Т. В. Черниговская
2018, 97 мин
Лекция «Мозг как барокко». Т. В. Черниговская
2020, 90 мин
Лекция «Мозг и творчество». Т. В. Черниговская
2017, 89 мин
Лекция «Куда мы попали?». Т. В. Черниговская
2020, 81 мин
Лекция «Язык и политкорректность». Дмитрий Петров
2021, 66 мин
Лекция «Красная таблетка – 2. Вся правда об успехе». Андрей Курпатов
2020, 83 мин
Лекция «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!». Андрей Курпатов
2020, 68 мин
Лекция «Как научить мозг учиться». Татьяна Черниговская
2020, 86 мин