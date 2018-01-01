Николас Кейдж
Лучшие фильмы с Николасом Кейджем
7.3
Судная ночь в Аркадии
2024, 87 мин
Бесплатно
5.9
Собиратель душ
2024, 100 мин
7.8
Папа из спецназа
2023, 98 мин
6.7
Схватка с дьяволом
2023, 86 мин
8.4
Отзвуки прошлого
2022, 90 мин
Бесплатно
7.3
В поисках зверя
2022, 102 мин
5.0
Узники страны призраков
2021, 98 мин
Бесплатно
6.3
Цвет из иных миров
2020, 105 мин
Бесплатно
6.3
Джиу-джитсу: Битва за Землю
2020, 98 мин
8.6
Звериная ярость
2019, 92 мин
7.8
Старые счеты
2019, 99 мин
Бесплатно
7.9
Ограбление: Код 211
2018, 83 мин
Бесплатно
7.4
Хозяин
2018, 93 мин
6.8
Зеркало
2018, 99 мин
8.3
Необъяснимое
2017, 101 мин
Бесплатно
8.8
Крейсер
2016, 124 мин
Бесплатно
7.6
Доверие
2016, 87 мин
Бесплатно
7.5
Миссия: Неадекватна
2016, 88 мин
7.9
Беглец
2015, 86 мин
Бесплатно
8.5
Гнев
2014, 94 мин
Бесплатно
8.9
Медальон
2012, 91 мин
Бесплатно
8.1
Что скрывает ложь
2011, 86 мин
8.9
Мерзлая земля
2011, 104 мин
Бесплатно
8.7
Голодный кролик атакует
2011, 100 мин
Бесплатно
9.1
Время ведьм
2010, 91 мин
Бесплатно
7.9
Плохой лейтенант
2009, 116 мин
Бесплатно
8.6
Опасный Бангкок
2008, 95 мин
Бесплатно
9.0
Жизнь Дэвида Гейла
2003, 124 мин
7.2
Адаптация
2002, 110 мин
Бесплатно
8.9
Выбор капитана Корелли
2001, 123 мин