Немецкая литература: аудиокниги
Three Comrades / Три товарища. Эрих Мария Ремарк
2024, 1014 мин
All Quiet on the Western Front / На Западном фронте без перемен. Эрих Мария Ремарк
2024, 475 мин
Замок. Франц Кафка
2023, 812 мин
История о пропавшем отражении. Эрнст Гофман
2013, 50 мин
Глаза извечн�ого брата. Стефан Цвейг
2012, 190 мин
Звездные минуты человечества. Новеллы. Стефан Цвейг
2009, 226 мин
Невозвратимые мгновения. Новеллы. Стефан Цвейг
2009, 190 мин
Все оттенки ужаса. Коллектив авторов
2020, 340 мин
Сказочный подарок на Новый год и Рождество. Ганс Андерсен,Эрнст Гофман,Якоб и Вильгельм Гримм,А. Островский
2020, 63 мин
8.3
Щелкунчик. Эрнст Гофман
2020, 124 мин
Cамые красивые сказки братьев Гримм. Якоб и Вильгельм Гримм
2020, 169 мин
Превращение. Франц Кафка
2020, 127 мин
Обратный путь. Эрих Мария Ремарк
2020, 681 мин
Голем. Густав Майринк
2020, 508 мин
Сказки братьев Гримм 2. Бременские музыканты. Якоб и Вильгельм Гримм
2020, 190 мин
Сказки братьев Гримм 1. Красная шапка. Якоб и Вильгельм Гримм
2020, 176 мин
Повелитель блох. Эрнст Гофман
2020, 409 мин
Золотой горшок. Крошка Цахес. Эрнст Гофман
2020, 570 мин
Буря и Натиск. Фридрих Шиллер
2020, 610 мин
Золотые сны былого. Поэзия Германии XVIII-XIX веков. БИЛИНГВА. Николаус Ленау,Теодор Шторм,Иоганн Вольфганг Гете
2020, 294 мин
Песочный человек (читает Ксения Стриж). Эрнст Гофман
2020, 92 мин
Фауст. Иоганн Вольфганг Гете
2020, 1091 мин
Сказки. Якоб и Вильгельм Гримм
2020, 130 мин
Окно на улицу. Франц Кафка
2020, 0 мин
Пропавший без вести. Франц Кафка
2020, 643 мин
Двадцать четыре часа из жизни женщины. Стефан Цвейг
2020, 543 мин
Земля обетованная. Эрих Мария Ремарк
2020, 988 мин
Лучшие произведения. Эрнст Гофман
2020, 647 мин
Поэзия. Фридрих Шиллер
2020, 290 мин
Королевская невеста. Эрнст Гофман
2020, 150 мин
Детям лучшее. Золотая книга сказок. Ганс Андерсен,Якоб и Вильгельм Гримм,Вильгельм Гауф,Константин Ушинский,Лидия Чарская,Николай Вагнер,Бриджит Кавана,Джулия Кавана
2020, 250 мин
Неизвестное дитя. Эрнст Гофман
2020, 112 мин
Гэм. Эрих Мария Ремарк
2020, 421 мин
Станция на горизонте. Эрих Мария Ремарк
2020, 428 мин
«Скажи мне, что ты меня любишь…»: роман в письмах. Эрих Мария Ремарк,Марлен Дитрих
2020, 303 мин
Бегущие мимо. Рассказы. Франц Кафка
2020, 521 мин
Голем. Густав Майринк
2020, 610 мин
Щелкунчик и мышиный царь. Эрнст Гофман
2020, 177 мин
Эмилия Галотти (спектакль). Готхольд Лессинг
2020, 126 мин
Большая Новогодняя книга. 15 историй под Новый год и Рождество. Коллектив авторов
2020, 629 мин
Сказки братьев Гримм. Якоб и Вильгельм Гримм
2020, 68 мин
Сказки / Märchen. Якоб и Вильгельм Гримм
2020, 130 мин
Поэзия. Иоганн Вольфганг Гете
2020, 202 мин
Кристина. Стефан Цвейг
2020, 675 мин
Ночные этюды. Избранные новеллы. Эрнст Гофман
2020, 430 мин
Возлюби ближнего своего. Эрих Мария Ремарк
2020, 756 мин
Новеллы. Стефан Цвейг
2020, 439 мин
Сказки братьев Гримм. Якоб и Вильгельм Гримм
2020, 604 мин