Немецкая литература: аудиокниги
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Немецкая литература: аудиокниги

Немецкая литература: аудиокниги

Аудиокниги
Постер к фильму Three Comrades / Три товарища. Эрих Мария Ремарк 2024

Three Comrades / Три товарища. Эрих Мария Ремарк

2024, 1014 мин
Постер к фильму All Quiet on the Western Front / На Западном фронте без перемен. Эрих Мария Ремарк 2024

All Quiet on the Western Front / На Западном фронте без перемен. Эрих Мария Ремарк

2024, 475 мин
Постер к фильму Замок. Франц Кафка 2023

Замок. Франц Кафка

2023, 812 мин
Постер к фильму История о пропавшем отражении. Эрнст Гофман 2013

История о пропавшем отражении. Эрнст Гофман

2013, 50 мин
Постер к фильму Глаза извечного брата. Стефан Цвейг 2012

Глаза извечного брата. Стефан Цвейг

2012, 190 мин
Постер к фильму Звездные минуты человечества. Новеллы. Стефан Цвейг 2009

Звездные минуты человечества. Новеллы. Стефан Цвейг

2009, 226 мин
Постер к фильму Невозвратимые мгновения. Новеллы. Стефан Цвейг 2009

Невозвратимые мгновения. Новеллы. Стефан Цвейг

2009, 190 мин
Постер к фильму Все оттенки ужаса. Коллектив авторов 2020

Все оттенки ужаса. Коллектив авторов

2020, 340 мин
Постер к фильму Сказочный подарок на Новый год и Рождество. Ганс Андерсен,Эрнст Гофман,Якоб и Вильгельм Гримм,А. Островский 2020

Сказочный подарок на Новый год и Рождество. Ганс Андерсен,Эрнст Гофман,Якоб и Вильгельм Гримм,А. Островский

2020, 63 мин
Постер к фильму Щелкунчик. Эрнст Гофман 2020
8.3

Щелкунчик. Эрнст Гофман

2020, 124 мин
Постер к фильму Cамые красивые сказки братьев Гримм. Якоб и Вильгельм Гримм 2020

Cамые красивые сказки братьев Гримм. Якоб и Вильгельм Гримм

2020, 169 мин
Постер к фильму Превращение. Франц Кафка 2020

Превращение. Франц Кафка

2020, 127 мин
Постер к �фильму Обратный путь. Эрих Мария Ремарк 2020

Обратный путь. Эрих Мария Ремарк

2020, 681 мин
Постер к фильму Голем. Густав Майринк 2020

Голем. Густав Майринк

2020, 508 мин
Постер к фильму Сказки братьев Гримм 2. Бременские музыканты. Якоб и Вильгельм Гримм 2020

Сказки братьев Гримм 2. Бременские музыканты. Якоб и Вильгельм Гримм

2020, 190 мин
Постер к фильму Сказки братьев Гримм 1. Красная шапка. Якоб и Вильгельм Гримм 2020

Сказки братьев Гримм 1. Красная шапка. Якоб и Вильгельм Гримм

2020, 176 мин
Постер к фильму Повелитель блох. Эрнст Гофман 2020

Повелитель блох. Эрнст Гофман

2020, 409 мин
Постер к фильму Золотой горшок. Крошка Цахес. Эрнст Гофман 2020

Золотой горшок. Крошка Цахес. Эрнст Гофман

2020, 570 мин
Постер к фильму Буря и Натиск. Фридрих Шиллер 2020

Буря и Натиск. Фридрих Шиллер

2020, 610 мин
Постер к фильму Золотые сны былого. Поэзия Германии XVIII-XIX веков. БИЛИНГВА. Николаус Ленау,Теодор Шторм,Иоганн Вольфганг Гете 2020

Золотые сны былого. Поэзия Германии XVIII-XIX веков. БИЛИНГВА. Николаус Ленау,Теодор Шторм,Иоганн Вольфганг Гете

2020, 294 мин
Постер к фильму Песочный человек (читает Ксения Стриж). Эрнст Гофман 2020

Песочный человек (читает Ксения Стриж). Эрнст Гофман

2020, 92 мин
Постер к фильму Фауст. Иоганн Вольфганг Гете 2020

Фауст. Иоганн Вольфганг Гете

2020, 1091 мин
Постер к фильму Сказки. Якоб и Вильгельм Гримм 2020

Сказки. Якоб и Вильгельм Гримм

2020, 130 мин
Постер к фильму Окно на улицу. Франц Кафка 2020

Окно на улицу. Франц Кафка

2020, 0 мин
Постер к фильму Пропавший без вести. Франц Кафка 2020

Пропавший без вести. Франц Кафка

2020, 643 мин
Постер к фильму Двадцать четыре часа из жизни женщины. Стефан Цвейг 2020

Двадцать четыре часа из жизни женщины. Стефан Цвейг

2020, 543 мин
Постер к фильму Земля обетованная. Эрих Мария Ремарк 2020

Земля обетованная. Эрих Мария Ремарк

2020, 988 мин
Постер к фильму Лучшие произведения. Эрнст Гофман 2020

Лучшие произведения. Эрнст Гофман

2020, 647 мин
Постер к фильму Поэзия. Фридрих Шиллер 2020

Поэзия. Фридрих Шиллер

2020, 290 мин
Постер к фильму Королевская невеста. Эрнст Гофман 2020

Королевская невеста. Эрнст Гофман

2020, 150 мин
Постер к фильму Детям лучшее. Золотая книга сказок. Ганс Андерсен,Якоб и Вильгельм Гримм,Вильгельм Гауф,Константин Ушинский,Лидия Чарская,Николай Вагнер,Бриджит Кавана,Джулия Кавана 2020

Детям лучшее. Золотая книга сказок. Ганс Андерсен,Якоб и Вильгельм Гримм,Вильгельм Гауф,Константин Ушинский,Лидия Чарская,Николай Вагнер,Бриджит Кавана,Джулия Кавана

2020, 250 мин
Постер к фильму Неизвестное дитя. Эрнст Гофман 2020

Неизвестное дитя. Эрнст Гофман

2020, 112 мин
Постер к фильму Гэм. Эрих Мария Ремарк 2020

Гэм. Эрих Мария Ремарк

2020, 421 мин
Постер к фильму Станция на горизонте. Эрих Мария Ремарк 2020

Станция на горизонте. Эрих Мария Ремарк

2020, 428 мин
Постер к фильму «Скажи мне, что ты меня любишь…»: роман в письмах. Эрих Мария Ремарк,Марлен Дитрих 2020

«Скажи мне, что ты меня любишь…»: роман в письмах. Эрих Мария Ремарк,Марлен Дитрих

2020, 303 мин
Постер к фильму Бегущие мимо. Рассказы. Франц Кафка 2020

Бегущие мимо. Рассказы. Франц Кафка

2020, 521 мин
Постер к фильму Голем. Густав Майринк 2020

Голем. Густав Майринк

2020, 610 мин
Постер к фильму Щелкунчик и мышиный царь. Эрнст Гофман 2020

Щелкунчик и мышиный царь. Эрнст Гофман

2020, 177 мин
Постер к фильму Эмилия Галотти (спектакль). Готхольд Лессинг 2020

Эмилия Галотти (спектакль). Готхольд Лессинг

2020, 126 мин
Постер к фильму Большая Новогодняя книга. 15 историй под Новый год и Рождество. Коллектив авторов 2020

Большая Новогодняя книга. 15 историй под Новый год и Рождество. Коллектив авторов

2020, 629 мин
Постер к фильму Сказки братьев Гримм. Якоб и Вильгельм Гримм 2020

Сказки братьев Гримм. Якоб и Вильгельм Гримм

2020, 68 мин
Постер к фильму Сказки / Märchen. Якоб и Вильгельм Гримм 2020

Сказки / Märchen. Якоб и Вильгельм Гримм

2020, 130 мин
Постер к фильму Поэзия. Иоганн Вольфганг Гете 2020

Поэзия. Иоганн Вольфганг Гете

2020, 202 мин
Постер к фильму Кристина. Стефан Цвейг 2020

Кристина. Стефан Цвейг

2020, 675 мин
Постер к фильму Ночные этюды. Избранные новеллы. Эрнст Гофман 2020

Ночные этюды. Избранные новеллы. Эрнст Гофман

2020, 430 мин
Постер к фильму Возлюби ближнего своего. Эрих Мария Ремарк 2020

Возлюби ближнего своего. Эрих Мария Ремарк

2020, 756 мин
Постер к фильму Новеллы. Стефан Цвейг 2020

Новеллы. Стефан Цвейг

2020, 439 мин
Постер к фильму Сказки братьев Гримм. Якоб и Вильгельм Гримм 2020

Сказки братьев Гримм. Якоб и Вильгельм Гримм

2020, 604 мин