Михаил Лермонтов: аудиокниги
Ашик-Кериб. Михаил Лермонтов
2017, 22 мин
Ашик-Кериб. Михаил Лермонтов
2020, 24 мин
Беглец. Михаил Лермонтов
2020, 6 мин
Бородино. Стихи и поэмы. Михаил Лермонтов
2020, 78 мин
Боярин Орша. Михаил Лермонтов
2021, 54 мин
Вадим. Михаил Лермонтов
2020, 293 мин
Герой нашего времени. Михаил Лермонтов
2020, 365 мин
Герой нашего времени. Михаил Лермонтов
2020, 447 мин
Герой нашего времени. Михаил Лермонтов
2020, 377 мин
Герой нашего времени. Михаил Лермонтов
2023, 305 мин
Два брата. Михаил Лермонтов
2021, 79 мин
Демон. Михаил Лермонтов
2020, 58 мин
Демон. Михаил Лермонтов
2021, 49 мин
Дьявольские карты. Александр Грин,Александр Пушкин,Михаил Лермонтов,Леонид Андреев,Николай Лейкин,Андрей Зарин,Михаил Осоргин,Сергей Гарин
2020, 281 мин
Испанцы. Михаил Лермонтов
2020, 174 мин
Кавказский пленник. Михаил Лермонтов
2021, 29 мин
Корсар. Михаил Лермонтов
2021, 19 мин
Корсар. Михаил Лермонтов
2021, 20 мин
Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Михаил Лермонтов
2020, 320 мин
Литвинка. Михаил Лермонтов
2021, 27 мин
Маскарад (аудиоспектакль). Михаил Лермонтов
2020, 143 мин
Маскарад: Драма в 4-х действиях, в стихах. Михаил Лермонтов
2020, 156 мин
Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Михаил Лермонтов
2020, 30 мин
Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Михаил Лермонтов
2020, 26 мин
Поэмы, стихи. Михаил Лермонтов
2020, 203 мин
Поэмы. Михаил Лермонтов
2020, 190 мин
Поэмы. Михаил Лермонтов
2010, 86 мин
Поэтические вечера. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Михаил Лермонтов
2020, 329 мин
Пророк. Стихи и поэмы. Михаил Лермонтов
2020, 267 мин
Стихи для внеклассного чтения. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Иван Бунин,Михаил Лермонтов,Александр Блок,Иван Крылов,Николай Некрасов,Афанасий Фет,Яков Полонский,Александр Плещеев,Алексей Кольцов,Аполлон Майков,Владимир Маяковский
2020, 278 мин
Стихотворения. Михаил Лермонтов
2020, 67 мин
Странный человек. Михаил Лермонтов
2020, 170 мин
С небом �гордая вражда – моноспектакль на стихи М.Лермонтова. Михаил Лермонтов
2020, 108 мин
Хрестоматия. Михаил Лермонтов
2020, 560 мин
Штосс. Михаил Лермонтов
2017, 36 мин
«Аленький цветочек» и другие сказки русских писателей. Михаил Лермонтов,Дмитрий Мамин-Сибиряк,Сергей Аксаков,Антоний Погорельский,Владимир Одоевский,Константин Ушинский
2020, 429 мин