Майор Гром

Фильмы — боевики и экшены привлекают захватывающим сюжетом и интересными, яркими героями, которые готовы на все, чтобы победить зло. В этой подборке мы собрали все части кинофраншизы «Майор Гром» о бесстрашном полицейском, защитнике Петербурга. В центре сюжета — отважный и упрямый Игорь Гром (Тихон Жизневский), который работает майором полиции. Картины о его истории сняты по одноименному комиксу, который выпускает издательство Bubble Comics. Полицейский борется с преступниками Санкт-Петербурга и благодаря своей смелости и настойчивости никогда не сдается на полпути. В нашей коллекции вы найдете лучшие боевики с его участием. «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021) посвящен борьбе Игоря со своим главным врагом — загадочным убийцей в маске. «Гром: Трудное детство» (2023) покажет юность героя и поможет понять его характер. А «Майор Гром: Игра», фильм 2024 года, заставляет Игоря задуматься о цене своих подвигов и о том, всегда ли цель оправдывает средства. Смотреть «Майор Гром» в хорошем качестве вы можете на Wink. Оформляйте подписку и следите за приключениями отважного Игоря Грома.