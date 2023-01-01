Книги о Великой Отечественной войне: аудиокниги
А зори здесь тихие… З�автра была война. Борис Васильев
2023, 616 мин
На могилах русских солдат. Андрей Платонов
2020, 522 мин
Бессмертный полк. Сборник рассказов. Андрей Платонов
2020, 260 мин
Хроника пикирующего бомбардировщика. Владимир Кунин
2020, 135 мин
Хозяйка гостиницы. Ирина Грекова
1976, 448 мин
Альпийская баллада. Василий Быков
2020, 371 мин
Пойти и не вернуться. Василий Быков
2020, 465 мин
Дожить до рассвета. Василий Быков
2020, 337 мин
Прокляты и убиты. Виктор Астафьев
2020, 480 мин
Прокляты и убиты. Книга 2. Плацдарм. Виктор Астафьев
2020, 1244 мин
Солдатами не рождаются. Константин Симонов
1962, 200 мин
Последнее лето. Константин Симонов
1971, 1492 мин
Живые и мертвые. Константин Симонов
1959, 1264 мин
Рассказы о Великой Отечественной войне. Сергей Алексеев
2020, 704 мин
А зори здесь тихие…. Борис Васильев
2020, 289 мин
Горячий снег. Юрий Бондарев
2020, 1038 мин
Он упал на траву. Виктор Драгунский
2020, 256 мин
Батальоны просят огня. Юрий Бондарев
2020, 454 мин
Дни и ночи. Константин Симонов
2020, 632 мин
Сын полка. Валентин Катаев
2020, 409 мин
Сотников. Василий Быков
2020, 408 мин
Прокляты и убиты. Книга 1. Виктор Астафьев
2020, 826 мин
Повесть о настоящем человеке. Борис Полевой
2020, 841 мин
В списках не значился. Борис Васильев
2020, 697 мин