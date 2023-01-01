Книги о Великой Отечественной войне: аудиокниги
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Книги о Великой Отечественной войне: аудиокниги

Книги о Великой Отечественной войне: аудиокниги

Аудиокниги
Постер к фильму А зори здесь тихие… Завтра была война. Борис Васильев 2023

А зори здесь тихие… Завтра была война. Борис Васильев

2023, 616 мин
Постер к фильму На могилах русских солдат. Андрей Платонов 2020

На могилах русских солдат. Андрей Платонов

2020, 522 мин
Постер к фильму Бессмертный полк. Сборник рассказов. Андрей Платонов 2020

Бессмертный полк. Сборник рассказов. Андрей Платонов

2020, 260 мин
Постер к фильму Хроника пикирующег�о бомбардировщика. Владимир Кунин 2020

Хроника пикирующего бомбардировщика. Владимир Кунин

2020, 135 мин
Постер к фильму Хозяйка гостиницы. Ирина Грекова 1976

Хозяйка гостиницы. Ирина Грекова

1976, 448 мин
Постер к фильму Альпийская баллада. Василий Быков 2020

Альпийская баллада. Василий Быков

2020, 371 мин
Постер к фильму Пойти и не вернуться. Василий Быков 2020

Пойти и не вернуться. Василий Быков

2020, 465 мин
Постер к фильму Дожить до рассвета. Василий Быков 2020

Дожить до рассвета. Василий Быков

2020, 337 мин
Постер к фильму Прокляты и убиты. Виктор Астафьев 2020

Прокляты и убиты. Виктор Астафьев

2020, 480 мин
Постер к фильму Прокляты и убиты. Книга 2. Плацдарм. Виктор Астафьев 2020

Прокляты и убиты. Книга 2. Плацдарм. Виктор Астафьев

2020, 1244 мин
Постер к фильму Солдатами не рождаются. Константин Симонов 1962

Солдатами не рождаются. Константин Симонов

1962, 200 мин
�Постер к фильму Последнее лето. Константин Симонов 1971

Последнее лето. Константин Симонов

1971, 1492 мин
Постер к фильму Живые и мертвые. Константин Симонов 1959

Живые и мертвые. Константин Симонов

1959, 1264 мин
Постер к фильму Рассказы о Великой Отечественной войне. Сергей Алексеев 2020

Рассказы о Великой Отечественной войне. Сергей Алексеев

2020, 704 мин
Постер к фильму А зори здесь тихие…. Борис Васильев 2020

А зори здесь тихие…. Борис Васильев

2020, 289 мин
Постер к фильму Горячий снег. Юрий Бондарев 2020

Горячий снег. Юрий Бондарев

2020, 1038 мин
Постер к фильму Он упал на траву. Виктор Драгунский 2020

Он упал на траву. Виктор Драгунский

2020, 256 мин
Постер к фильму Батальоны просят огня. Юрий Бондарев 2020

Батальоны просят огня. Юрий Бондарев

2020, 454 мин
Постер к фильму Дни и ночи. Константин Симонов 2020

Дни и ночи. Константин Симонов

2020, 632 мин
Постер к фильму Сын полка. Валентин Катаев 2020

Сын полка. Валентин Катаев

2020, 409 мин
Постер к фильму Сотников. Василий Быков 2020

Сотников. Василий Быков

2020, 408 мин
Постер к фильму Прокляты и убиты. Книга 1. Виктор Астафьев 2020

Прокляты и убиты. Книга 1. Виктор Астафьев

2020, 826 мин
Постер к фильму Повесть о настоящем человеке. Борис Полевой 2020

Повесть о настоящем человеке. Борис Полевой

2020, 841 мин
Постер к фильму В списках не значился. Борис Васильев 2020

В списках не значился. Борис Васильев

2020, 697 мин