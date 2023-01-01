Волшебник Изумрудного города: аудиокниги

Известный цикл книг советского классика детской литературы Александра Волкова. Главные герои — девочка Элли и её верный пёсик Тотошка — попадают в волшебную страну, где встречают новых друзей, и вместе с пугалом Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом переживают невероятные приключения.