Звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Коллекция фильмов и сериалов с участием актеров главного сериала года: Ивана Янковского, Сергея Бурунова, Никиты Кологривого, Юлии Александровой, Рузиля Минекаева и др.