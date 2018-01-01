Джеки Чан
Фильмы с Джеки Чаном — это захватывающие дух боевые сцены и много юмора. Не упустите шанс увидеть мастерство и харизму великого актера на экране. Согласитесь, что лучшие фильмы с Джеки Чаном — это «Полицейская история», «Доспехи Бога» и «Кунг-фу жеребец» 2023 года? В коллекции зрителей ждут не только эти, но и другие фильмы с участием Джеки Чана в любом жанре. Обратите внимание на комедии «Круче некуда», «Проект А», «Шпион по соседству», «Младенец на $30 000 000», «Великолепный», «Городской охотник», «Лорд Дракон», триллеры «Сердце из стали», «Иностранец», военный боевик «Железнодорожные тигры», приключенческое фэнтези «Меч дракона» и «Миф», а также документальную ленту «Брюс Ли: Путь воина». Если вас интересуют картины для семейного просмотра, присмотритесь к проектам «Рыцарь теней», «Тайна печати дракона», «Молодой мастер» и «Запретное царство». Хотите насладиться кино с легендарным актером? Оформляйте подписку в онлайн-кинотеатре Wink, чтобы смотреть фильмы с Джеки Чаном онлайн и без рекламы в любое время!

Постер к фильму Доспехи Бога 2: Операция Кондор 1991
9.5

Доспехи Бога 2: Операция Кондор

1991, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кунг-фу жеребец 2023
9.5

Кунг-фу жеребец

2023, 120 мин
Бесплатно
Постер к фильму Доспехи Бога 1986
9.5

Доспехи Бога

1986, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Проект А 1983
9.4

Проект А

1983, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Полицейская история 1985
9.5

Полицейская история

1985, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Закусочная на колесах 1984
9.4

Закусочная на колесах

1984, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Драконы навсегда 1988
9.4

Драконы навсегда

1988, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Проект А - 2 1987
9.4

Проект А - 2

1987, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Полицейская история 2 1988
9.5

Полицейская история 2

1988, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Молодой мастер 1980
9.2

Молодой мастер

1980, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Близнецы-драконы 1991
9.5

Близнецы-драконы

1991, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Молодой мастер (в переводе Гоблина) 1980
8.8

Молодой мастер (в переводе Гоблина)

1980, 101 мин
Постер к фильму Новая полицейская история 2004
9.3

Новая полицейская история

2004, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Городской охотник 1992
9.2

Городской охотник

1992, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Инцидент в Синдзюку 2009
8.6

Инцидент в Синдзюку

2009, 114 мин
Бесплатно
Постер к фильму Иностранец 2017
9.3

Иностранец

2017, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сердце дракона 1985
9.0

Сердце дракона

1985, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бесстрашная гиена 1979
9.3

Бесстрашная гиена

1979, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мои счастливые звезды 1985
9.1

Мои счастливые звезды

1985, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Запретное царство 2008
9.2

Запретное царство

2008, 99 мин
Постер к фильму Младенец на $30 000 000 2006
9.4

Младенец на $30 000 000

2006, 121 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мои счастливые звезды 2 1985
9.2

Мои счастливые звезды 2

1985, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Круче некуда 2023
8.7

Круче некуда

2023, 98 мин
Постер к фильму Гонки «Пушечное ядро» 1981
8.5

Гонки «Пушечное ядро»

1981, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак 2012
9.5

Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак

2012, 118 мин
Бесплатно
Постер к фильму Полицейская история: в осаде 2013
8.5

Полицейская история: в осаде

2013, 105 мин
Постер к фильму Отпетые напарники 2016
9.2

Отпетые напарники

2016, 103 мин
Постер к фильму Новый кулак ярости 1976
8.8

Новый кулак ярости

1976, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Близнецы 2003
8.4

Близнецы

2003, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бесстрашная гиена 2 1980
8.9

Бесстрашная гиена 2

1980, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сердце из стали 2017
8.9

Сердце из стали

2017, 104 мин
Постер к фильму Доспехи Бога: В поисках сокровищ 2017
9.2

Доспехи Бога: В поисках сокровищ

2017, 102 мин
Постер к фильму Брюс Ли: Путь воина 2022
8.8

Брюс Ли: Путь воина

2022, 51 мин
Бесплатно
Постер к фильму Легенда 2024
8.7

Легенда

2024, 129 мин