Американская литература: аудиокниги
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Американская литература: аудиокниги

Американская литература: аудиокниги

Аудиокниги
Постер к фильму Легенда Сонной Лощины. Вашингтон Ирвинг 2024

Легенда Сонной Лощины. Вашингтон Ирвинг

2024, 52 мин
Постер к фильму Очки, Жульничество, как одна из точных наук. Эдгар Аллан По 2024

Очки, Жульничество, как одна из точных наук. Эдгар Аллан По

2024, 74 мин
Постер к фильму Бойня номер пять, или крестовый поход детей / Бойня номер пять, или крестовый поход детей.. Курт Воннегут 2024

Бойня номер пять, или крестовый поход детей / Бойня номер пять, или крестовый поход детей.. Курт Воннегут

2024, 356 мин
Постер к фильму Человек в картинках / The illustrated man. Рэй Брэдбери 2024

Человек в картинках / The illustrated man. Рэй Брэдбери

2024, 555 мин
Постер к фильму Смерть – дело одинокое / Death is a lonely business. Рэй Брэдбери 2024

Смерть – дело одинокое / Death is a lonely business. Рэй Брэдбери

2024, 581 мин
Постер к фильму The Prince and the Pauper / Принц и нищий. Марк Твен 2024

The Prince and the Pauper / Принц и нищий. Марк Твен

2024, 459 мин
Постер к фильму Martin Eden / Мартин Иден. Джек Лондон 2024

Martin Eden / Мартин Иден. Джек Лондон

2024, 932 мин
Постер к фильму The Financier / Финансист. Теодор Драйзер 2024

The Financier / Финансист. Теодор Драйзер

2024, 1110 мин
Постер к фильму Titan / Титан. Теодор Драйзер 2024

Titan / Титан. Теодор Драйзер

2024, 989 мин
Постер к фильму Стоик / The Stoic. Теодор Драйзер 2024

Стоик / The Stoic. Теодор Драйзер

2024, 785 мин
Постер к фильму The Martian Chronicles / Марсианские хроники. Рэй Брэдбери 2024

The Martian Chronicles / Марсианские хроники. Рэй Брэдбери

2024, 489 мин
Постер к фильму Dandelion Wine / Вино из одуванчиков. Рэй Брэдбери 2024

Dandelion Wine / Вино из одуванчиков. Рэй Брэдбери

2024, 514 мин
Постер к фильму Fahrenheit 451 / 451 градус по Фаренгейту. Рэй Брэдбери 2024

Fahrenheit 451 / 451 градус по Фаренгейту. Рэй Брэдбери

2024, 332 мин
Постер к фильму The Road to Oz / Путешествие в Страну Оз. Лаймен Фрэнк Баум 2024

The Road to Oz / Путешествие в Страну Оз. Лаймен Фрэнк Баум

2024, 281 мин
Постер к фильму The Wonderful Wizard of Oz / Волшебник из страны Оз. Лаймен Фрэнк Баум 2024

The Wonderful Wizard of Oz / Волшебник из страны Оз. Лаймен Фрэнк Баум

2024, 260 мин
Постер к фильму American Fairy Tales / Американские волшебные сказки. Лаймен Фрэнк Баум 2024

American Fairy Tales / Американские волшебные сказки. Лаймен Фрэнк Баум

2024, 212 мин
Постер к фильму По прозвищу зверь. Джек Лондон 2022

По прозвищу зверь. Джек Лондон

2022, 184 мин
Постер к фильму Любовь к жизни. Джек Лондон 2022

Любовь к жизни. Джек Лондон

2022, 288 мин
Постер к фильму Юность Розы. Луиза Мэй Олкотт 2022

Юность Розы. Луиза Мэй Олкотт

2022, 467 мин
Постер к фильму Песнь северного сияния (спектакль). Джек Лондон 2022

Песнь северного сияния (спектакль). Джек Лондон

2022, 126 мин
Постер к фильму Гиперборейский напиток. Дже�к Лондон 2021

Гиперборейский напиток. Джек Лондон

2021, 44 мин
Постер к фильму Дураков нет. Ричард Руссо 2024

Дураков нет. Ричард Руссо

2024, 95 мин
Постер к фильму Французская косичка. Энн Тайлер 2023

Французская косичка. Энн Тайлер

2023, 449 мин
Постер к фильму Короли и капуста. О. Генри 2023

Короли и капуста. О. Генри

2023, 492 мин
Постер к фильму Повесть о приключениях Артура Гордона Пима из Нантакета. Эдгар Аллан По 2023

Повесть о приключениях Артура Гордона Пима из Нантакета. Эдгар Аллан По

2023, 351 мин
Постер к фильму Маска Красной Смерти. Рассказы. Эдгар Аллан По 2023

Маска Красной Смерти. Рассказы. Эдгар Аллан По

2023, 554 мин
Постер к фильму Рассказы. Эдгар Аллан По 2021

Рассказы. Эдгар Аллан По

2021, 1091 мин
Постер к фильму Юность Розы. Луиза Мэй Олкотт 2021

Юность Розы. Луиза Мэй Олкотт

2021, 527 мин
Постер к фильму Хижина дяди Тома. Гарриет Бичер-Стоу 2021

Хижина дяди Тома. Гарриет Бичер-Стоу

2021, 1188 мин
Постер к фильму Седьмая казнь. Джеймс Роллинс 2021

Седьмая казнь. Джеймс Роллинс

2021, 752 мин
Постер к фильму Рип ван Винкль. Легенда о Сонной Лощине в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Вашингтон Ирвинг 2021

Рип ван Винкль. Легенда о Сонной Лощине в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Вашингтон Ирвинг

2021, 116 мин
Постер к фильму Мартин Иден. Джек Лондон 2021

Мартин Иден. Джек Лондон

2021, 1043 мин
Постер к фильму Золотой жук. Часть 1. Эдгар Аллан По 2020

Золотой жук. Часть 1. Эдгар Аллан По

2020, 29 мин
Постер к фильму Банковский билет в один миллион фунтов стерлингов. Марк Твен 2015

Банковский билет в один миллион фунтов стерлингов. Марк Твен

2015, 74 мин
Постер к фильму Легенда о сонной лощине. Вашингтон Ирвинг 2015

Легенда о сонной лощине. Вашингтон Ирвинг

2015, 80 мин
Постер к фильму Городок на Миссисипи-2 (спектакль по «Тому Сойеру»). Марк Твен 2014

Городок на Миссисипи-2 (спектакль по «Тому Сойеру»). Марк Твен

2014, 43 мин
Постер к фильму Трест с ахиллесовой пятой (спектакль). О. Генри 2014

Трест с ахиллесовой пятой (спектакль). О. Генри

2014, 13 мин
Постер к фильму Плюшевый котенок. О. Генри 2013

Плюшевый котенок. О. Генри

2013, 18 мин
Постер к фильму Волна огня. Джеймс Роллинс 2024
5.5

Волна огня. Джеймс Роллинс

2024, 895 мин
Постер к фильму Ледяная колыбель. Джеймс Роллинс 2024
5.1

Ледяная колыбель. Джеймс Роллинс

2024, 20 мин
Постер к фильму Это безумие. Теодор Драйзер 1929
6.3

Это безумие. Теодор Драйзер

1929, 374 мин
Постер к фильму Вавилон. Сокрытая история. Ребекка Куанг 2022
6.2

Вавилон. Сокрытая история. Ребекка Куанг

2022, 1377 мин
Постер к фильму Город иллюзий. Урсула Ле Гуин 1967

Город иллюзий. Урсула Ле Гуин

1967, 465 мин
Постер к фильму Слово для «леса» и «мира» одно. Урсула Ле Гуин 1972

Слово для «леса» и «мира» одно. Урсула Ле Гуин

1972, 303 мин
Постер к фильму Левая рука тьмы. Урсула Ле Гуин 1969

Левая рука тьмы. Урсула Ле Гуин

1969, 779 мин
Постер к фильму Обделенные. Урсула Ле Гуин 1974

Обделенные. Урсула Ле Гуин

1974, 1071 мин
Постер к фильму Рыжик на обочине. Энн Тайлер 2020

Рыжик на обочине. Энн Тайлер

2020, 313 мин
Постер к фильму Планета изгнания. Урсула Ле Гуин 1966

Планета изгнания. Урсула Ле Гуин

1966, 301 мин