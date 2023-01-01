Звездный десант. Роман Злотников,Василий Орехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внедренные в один из мафиозных кланов планеты Талгол бывшие Горностаи, бойцы космического десанта Российской Империи, продолжают вести смертельно опасную игру в логове противника. Их цель – жестоко покарать звездных гангстеров за страшные преступления против русской колонии. Однако выясняется, что на самом деле их соперник гораздо коварнее и опаснее, чем банды наркоторговцев. Теперь российскому звездному десанту противостоят элитные подразделения спецслужб Соединенных Миров. Но Горностаи не привыкли отступать и готовы сражаться до последней капли крови.



Звездный десант слушать на видеосервисе Wink.