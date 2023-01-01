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Звездная тень. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика696 мин12+
Сюжет
От создателя первого российского блок-бастера «Ночной дозор»! Некогда человеческая раса позволила себе не согласиться с решением всемогущего Конклава и взбунтовалась. Тогда еще люди обитали на зеленой планете по имени Земля. А теперь там лишь тлен и пыль… Но чужие миры не стали домом для тех, кто бороздит межзвездные просторы, для тех, кому некуда возвращаться. Достигнутый мир хрупок, он висит на волоске… Слушайте продолжение романа Сергея Лукьяненко «Звезды – холодные игрушки»!
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